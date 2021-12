Galo bicampeão brasileiro: foguetórios e torcida tomam conta das ruas de BH

Não importa em qual bairro da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na noite desta quinta-feira (2), a trilha sonora é formada pelos sons dos foguetes, buzinas e gritos de campeão da torcida do Atlético. Em toda esquina, o preto e branco tomou conta da cidade após a vitória – de virada – do clube sobre o Bahia, na noite desta quinta-feira (2), que sagrou o bicampeonato brasileiro após 50 anos de espera dos torcedores. Confira o especial do Galo bicampeão brasileiro.

Na praça Sete, no Centro da capital mineira, milhares já tomam conta da rua e, inclusive, do pirulito, fechando o cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas. A reportagem de O TEMPO acompanha a festa. Confira:

Festa da torcida atleticana na Praça Sete começa com muito foguetório e promete entrar na madrugada.#BarbanteNeles #galocampeão pic.twitter.com/FZEGTyzLIO — O Tempo (@otempo) December 2, 2021

Segundo a BHTrans, houve fechamento do trânsito também no cruzamento da Amazonas com a rua Tamoios; da rua Espiríto Santo com Afonso Pena; e diversas outras ruas da região central. Confira abaixo:

🚧Desvios para área central

19h59 Haverá fechamento das seguintes vias:

_Praça Sete

_Av. Amazonas com R. dos Tamoios

– R. Espírito Santo com Av. Afonso Pena

– R. dos Guaicurus com R. da Bahia

– R. dos Caetés com Av. Amazonas

– Av. Amazonas com R. Espírito Santo — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 2, 2021

Há ainda interdições por conta da festa da torcida na praça Raul Soares, no cruzamento com a avenida Olegário Maciel. No bairro União, houve o fechamento da rua Alberto Cintra, entre Rua Pitt e Rua Artur de Sá, tradicional ponto de encontro da torcida atleticana.

Fonte: O Tempo