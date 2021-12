Grêmio derrota São Paulo e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

O Grêmio ganhou sobrevida na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (2), os gaúchos bateram o São Paulo por 3 a 0 na Arena, em Porto Alegre, pela 35ª rodada da competição.

Fim de jogo: #Grêmio 3×0 São Paulo

Diante da nossa torcida que não parou de cantar e gols de Thiago Santos e duas obras de arte de D. Barbosa e J. Robert, conseguimos triunfar sobre a equipe do São Paulo e somamos importantes pontos nesta reta final.

⚽🇪🇪 #GRExSAO pic.twitter.com/kJYu3L3aVC — Grêmio FBPA (@Gremio) December 3, 2021

O Tricolor gaúcho segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, agora com 39 pontos, três atrás do Athletico-PR, primeiro time fora do Z4 e que joga sexta-feira (3) contra o Cuiabá, às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. O Dourado também é concorrente direto dos gremistas na luta contra a queda, já que soma 43 pontos, na 15ª colocação.

O São Paulo, por sua vez, perdeu a chance de se livrar de vez do risco de rebaixamento. O Tricolor paulista está em 12º lugar, com 45 pontos, cinco a menos que o Bahia, 17º colocado e primeiro time no Z4. O clube do Morumbi também ficou distante da vaga na próxima Libertadores, permanecendo três pontos atrás do América-MG, que aparece em oitavo e, neste momento, estaria indo à fase preliminar do torneio continental.

O Grêmio entrou em campo mais ligado e pressionou desde o início. Aos 12 minutos, o meia Jaminton Campaz deixou Thiago Santos, sem goleiro, em condições de finalizar. O volante bateu de primeira, mas o zagueiro Miranda, com a perna, salvou o São Paulo. O camisa 5 se redimiu dez minutos depois ao completar, de cabeça, um cruzamento pela esquerda do lateral Diogo Barbosa, abrindo o marcador. Os anfitriões recuaram as linhas e os visitantes tentaram controlar as ações ofensivas, mas sem dar trabalho ao goleiro Gabriel Grando.

O time da casa retomou a postura ofensiva na volta do intervalo. Aos seis minutos, Ferreira recebeu na esquerda, escapou de três marcadores e chutou rente à trave. Aos 21, o atacante tirou o meia Igor Gomes e acertou o poste. Na sequência, Diogo Barbosa, de perna direita, acertou o ângulo do goleiro Tiago Volpi, ampliando a vantagem gaúcha. O terceiro só não saiu aos 24 porque o atacante Miguel Borja completou (na trave) o cruzamento rasteiro de Campaz pela esquerda.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de Jhonata Robert marcar um golaço. Aos 48 minutos, o meia aproveitou o pivô feito por Borja no meio-campo, viu Tiago Volpi adiantado e mandou por cobertura, para alegria dos 9.312 torcedores presentes na Arena do Grêmio.

No domingo (5), às 16h, o Grêmio visita o Corinthians na Neo Química Arena, na capital paulista. No dia seguinte, às 19h, o São Paulo recebe o Juventude no Morumbi. Os jogos valem pela 37ª rodada do Brasileiro.