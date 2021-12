Guilherme elogia forma de Hulk no bicampeonato: ‘Fez barba, cabelo e bigode’

O ex-atacante Guilherme falou à rádio Super 91,7 FM sobre a conquista do bicampeonato do Galo, nesta quinta-feira (2).

Vice-campeão com o Atlético em 1999, quando também foi o artilheiro, com 28 gols, o ex-jogador elogiou o desempenho do também atacante Hulk na campanha de 2021.

“Primeiro, ele fez barba, cabelo e bigode no Campeonato Brasileiro. Foi o artilheiro, melhor jogador e campeão. Ele sobrou, no ano e no país. O Hulk, hoje, é o melhor jogador brasileiro atuando no país, com uma diferança larga para os demais”, afirmou Guilherme, que também destacou a forma física do companheiro de posição.

“Ele não se machuca. É impressionante”, ressaltou o ex-atacante.

Fonte: O Tempo