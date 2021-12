Hoje é dia para tirar o grito entalado do peito

Está tudo pronto para o timaço de Cuca entrar para a história. Pois é, foram muitos anos de sofrimento, mas de glórias também. Muitas décadas dessa paixão chamada Galo. Hoje, toda essa energia, guardada por 50 anos, pode sair em forma daquele grito entalado no peito do torcedor atleticano. Bicampeão!

Mas, calma, torcedor. Está muito perto, sim, os matemáticos da UFMG já fizeram as contas: 99,69% de chances de o Galo de Hulk, enfim, levantar a taça do Brasileirão após 50 anos. Mas ainda tem aquele 0,31%, que tem que ser o combustível para cada um dos comandados de Cuca entrarem com 100% de concentração contra o Bahia.

É bom ficar ligado, pois o tricolor baiano também tem uma missão a cumprir – a fuga do rebaixamento – e vai fazer de tudo para melar a festa antecipada do Atlético. Desde que o técnico Guto Ferreira chegou, o Bahia não perdeu na Fonte Nova. Por outro lado, o momento do Galo é mágico, e é nessas horas que as marcas são quebradas. É hora de triunfar. Um abraço!

Fonte: O Tempo