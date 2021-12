Homem é denunciado por série de estupros por 23 anos na zona rural de Arinos, MG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um homem, de 49 anos, por estupros em série de nove vítimas, entre meninos e meninas, por 23 anos, no município de Arinos, no Noroeste de Minas Gerais. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do órgão, nesta quarta-feira (1).

De acordo com o MPMG, os estupros começaram a ocorrer em 1998 e até este ano houve registro do crime. O denunciado era foragido do Rio de Janeiro e, com uma identidade falsa, foi morar em Arinos. Na zona rural da cidade ele fez amizade com vários moradores e passou a ter acesso livre à casa deles e contato com as vítimas.

O homem atraia as crianças e adolescentes com balas e dinheiro para locais ermos, onde as ameaçava de morte e ameaçava também a família delas. Assim ele conseguia cometer os abusos sexuais. Ele ainda mantinha fortes laços de amizade com os parentes das vítimas para fazer com que eles não acreditassem em qualquer denúncia.

Muitas vítimas além de serem estupradas por mais de uma vez, ainda foram acusadas de serem mentirosas e de terem “sido as causadoras do estupro”. Muitas delas sofrem com depressão e outras doenças psiquiátricas por causa da violência sexual vivida.

A Promotoria de Justiça de Arinos pede à Justiça que condene o homem por estupro, tendo em vista que uma das vítimas tinha entre 14 e 18 anos na época dos crimes e por estupro de vulnerável por as outras vítimas serem menores de 14 anos. Esses crimes geram penas de 8 a 20 anos de prisão.

O homem também foi denunciado por apresentar identidade falsa e, se for condenado, pode pegar de três meses a um ano de prisão ou multa. O homem está preso em uma unidade prisional de Unaí, também no Noroeste de Minas. A promotoria pediu a prisão preventiva dele. Se for condenado ele pode pegar até 70 anos de prisão.

Fonte: O Tempo