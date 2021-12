Hulk supera rusga com Cuca e vira protagonista do título brasileiro

Hulk está perto de entrar no rol de grandes ídolos do Atlético. Com a possibilidade de faturar o Brasileirão 2021, o atacante de 35 anos viveu uma história de superação na Cidade do Galo. Logo após os seus primeiros jogos, entrou em rota de colisão com o técnico Cuca, mas se reergueu e viveu uma temporada de destaque no clube.

Em 24 de abril deste ano, após nove jogos pelo clube, o atacante se queixou da falta de sequência na equipe – ele somava um gol e uma assistência naquele período.

“Eu queria muito estar jogando no meu melhor nível. Acho que não é só você estar bem fisicamente. Você precisa de confiança, e confiança requer minutos jogados, requer jogos seguidos. Infelizmente, não estou tendo isso”, reclamou o camisa 7 na ocasião. Ele ainda acrescentou:

“Queria poder estar falando outras coisas aqui, mas temos que ser verdadeiros. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança pra poder apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que não tive uma sequência de três, quatro jogos seguidos. É muito difícil”.

Cuca respondeu o atleta na ocasião: “Ele (Hulk) jogou praticamente todas as partidas comigo. Se não de titular, entrando nelas. E hoje tem o scout. O scout nada mais é que o raio-x do jogo. Hoje mesmo, pego o scout, olho o tape, olho o que o jogador fez no jogo inteiro, faço comparativo com os outros, para daí ter a minha escalação. Eu tento cuidar de todos homogeneamente. Não cuido individualmente, separado de um em detrimento ao outro. Cuido de todos iguais, e com o Hulk também é assim”.

A rusga pública dava indícios de que o casamento entre Hulk e Atlético não daria certo. O jogador, no entanto, mudou a sua história a partir daquele problema com a comissão técnica.

Já no jogo seguinte à rusga, o atleta marcou duas vezes e ajudou o Galo a garantir a vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali, pela fase de grupos da Libertadores. Com o problema completamente contornado, Hulk se destacou e passou a render ainda mais na Cidade do Galo.

Nos 54 jogos seguintes, marcou 29 gols e deu 12 assistências. O atleta se tornou o principal nome da equipe e a grande estrela do título nacional.

Hulk é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 17 gols marcados, e ainda se responsabilizou por seis assistências. Com 23 participações diretas, é responsável por 40,35% dos gols marcados pelo clube em 2021. Não à toa foi da rusga com Cuca aos elogios. O técnico, inclusive, que quer vê-lo como o craque da competição.

“Ele está num ano mágico, um jogador de 34 anos, 35 anos que corre igual uma criança, treina todo dia. Casou, como uma luva, aqui com o Atlético, não sei se está fazendo mais bem pra ele do que pro Atlético, acho que para os dois. Então merece sim o título de ser o melhor jogador do Brasileiro”, comentou após a vitória sobre o Fluminense, no último domingo, com dois gols do camisa 7.

Fonte: O Tempo