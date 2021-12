Justiça condena Cruzeiro a pagar R$ 500 mil ao zagueiro Cacá

A Justiça do Trabalho condenou o Cruzeiro a pagar R$ 594 mil para o zagueiro Cacá referente à ação movida pelo jogador contra a Raposa. O recurso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na última segunda-feira (29).

Cacá cobrava do Cruzeiro valores referentes a verbas rescisórias, os salários de dezembro e janeiro, além da multa de 2% sobre os valores descritos. A decisão foi proferida pelo relator Paulo Roberto de Castro.

“No mérito, dou-lhes parcial provimento. Ao do Reclamado, para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. Ao recurso do Reclamante, para condenar o Reclamado ao pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477, §8º, ambos da CLT. Mantido valor da condenação por compatível”, declarou.

O jogador havia acionado o Cruzeiro no início de abril, dias após ser negociado com o Tokushima Vortis, do Japão. Antes da ação na Justiça, Cacá havia publicado em sua rede social no Instagram sobre a dívida que do clube celeste.

Fonte: O Tempo