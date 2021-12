Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli apresentam em BH o espetáculo ‘A Lista’

Lilia Cabral traz no currículo trabalhos de sucesso na televisão, no cinema e no teatro. Mas os palcos, onde ela estreou como atriz, tem um lugar especial no coração e na vida dela. “O palco para mim é importantíssimo! É a minha reciclagem, a minha pós-graduação, o meu mestrado. A gente aprende tudo no teatro”, afirma Lilia. E foi justamente os palcos que proporcionaram à atriz realizar um sonho: o de contracenar com a filha Giulia Bertolli. As duas estão no espetáculo “A Lista”, que fica em cartaz neste fim de semana, no Cine Theatro Brasil Vallourec, em Belo Horizonte. O espetáculo também terá transmissão virtual.

Escrita pelo dramaturgo Gustavo Pinheiro e com direção de Guilherme Piva, “A Lista” traz mãe e filha em uma história sobre duas vizinhas que desenvolvem uma relação durante o isolamento provocado pela pandemia. Lilia interpreta Laurita, uma professora aposentada que mora sozinha em seu apartamento. E é a jovem Amanda, vivida por Giulia, moradora do mesmo prédio, quem se incumbe de fazer as compras e abastecer a casa da vizinha. Em cena, as atrizes dão vozes às personagens em um texto que fala de solidão. E esse encontro de duas pessoas de gerações diferentes no contexto da pandemia gera um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcam as vidas de Laurita e Amanda para sempre.

“A pandemia não está sendo fácil; ela vai deixar sequelas. Como a gente convive com isso, tem que atravessar esses momentos de dor, que são muitos. Eu acredito que você pode até amenizar todas essas dores, mas esquecer, jamais”, comenta Lilia. “O mundo inteiro está vivendo uma tristeza sem fim e está, principalmente, com medo. A gente está muito preocupado em saber quando vai poder estar livre disso, o que eu acredito que não acontecerá tão cedo. Então, como diz a peça: ‘todo cuidado é pouco’”, completa. “E acho que olhar o outro, ser generoso, é o melhor caminho”, pontua ela, referindo-se à história de “A Lista”.

Trabalho na pandemia

A atriz garante que a pandemia fez muita gente se reinventar. “Foi o que nós fizemos, nós nos reinventamos. A pandemia não acabou com a arte, ela está viva, e é isso que nós estamos fazendo”, analisa Lilia, citando o fato de o espetáculo ter estreado no ano passado, no formato online, sem público no teatro. Somente em novembro deste ano foi que a peça foi encenada, pela primeira vez, para uma plateia presencial – a reestreia aconteceu no fim de semana passado, no Rio de Janeiro, com casa lotada.

“A Lista” também marca o retorno da atriz ao teatro após um hiato de cinco anos. “Depois de ‘Maria do Caritó’ (espetáculo que ficou em cartaz entre 2010 e 2015 e que virou filme), de fato eu fiquei muito envolvida em trabalhos que demandaram meu tempo na televisão e no cinema. Passado isso, a minha intenção era de voltar aos palcos, eu já havia pensado nisso no fim de 2019”, conta Lilia. “Mas quando veio a pandemia, veio a possibilidade de fazer esse texto do Gustavo Pinheiro online”, relata. “O Gustavo que teve essa ideia, nós acatamos e procuramos defender esse teatro online, completamente diferente de tudo que a gente poderia imaginar um dia. Mas foi muito importante, muito realizador”, observa a experiente atriz.

‘Sempre pensamos em fazer um trabalho juntas’

Aos 64 anos, Lilia Cabral comemora a oportunidade de dividir o palco com a filha Giulia Bertolli, de 25, em “A Lista”. “Os sonhos acontecem, né? Não poderia imaginar que nessa pandemia nós estaríamos fazendo um trabalho juntas. Nós sempre pensamos em fazer um trabalho juntas. E como foi importante estamos juntas! E como foi importante pisar no palco, mesmo sendo online, que é outra realidade, mas dá muito prazer!”, comenta Lilia.

Ela conta que, durante a apresentação do espetáculo, “desliga” o modo mãe e não vê Giulia como filha dela. “Eu a vejo como atriz, uma grande atriz, e uma colega de trabalho. Isso é muito bonito! Depois que a gente se abraça no final, aí sim, é mãe e filha. Mas enquanto estamos dividindo o palco e defendendo os nossos personagens, nós estamos fazendo o nosso ofício”, afirma Lilia.

A atriz destaca a trajetória profissional que a filha vem trilhando – a jovem fez uma breve participação em “O Sétimo Guardião” (2018) e integrou o elenco de “Malhação: Toda Forma de Amar” (2019). Além disso, Lilia, Giulia também é autora e já atuou como diretora de um curta-metragem, “Só Mais uma Frase”, rodado recentemente e tem Lilia no elenco. “Você ver um filho seguindo uma trilha tão bonita, tão especial, dá muito prazer e é muito realizador também”, orgulha-se.

Espetáculo virou curta-metragem

“A Lista” também virou filme! A história, vista por mais de 160 mil pessoas online, se transformou em um curta-metragem que foi premiado no exterior no South Film & Arts Academy e no Avanca Film Festival. “Não podia ter acontecido coisa melhor a gente ter transformado o nosso espetáculo num curta-metragem. Nós fizemos com recursos próprios”, comenta Lilia Cabral.

“É tão bom saber que lá longe existem pessoas que também olham para gente e que o que a gente fala tem a ver com o que está acontecendo no mundo, que esse sentimento é universal. Os prêmios concretizaram um sonho inesperado e veio a consciência de que a gente fala quase a mesma língua, só a legenda, digamos assim, que é diferente”, comemora a atriz.

‘Rainha do horário nobre’

Lilia Cabral se diverte ao lembrar o título de “rainha do horário nobre” que recebeu do público por aparecer nas três novelas que a Globo reprisou, na faixa das 21h, por causa da pandemia – de março de 2020 a novembro deste ano, a atriz pôde ser vista nas edições especiais de “Fina Estampa” (2011), “A Força do Querer” (2017) e “Império” (2014).

“Eu ganhei essa faixa de rainha do horário nobre, mas na verdade não é rainha, né? A gente brinca, só”, conta ela, aos risos. “Foi um momento também difícil da televisão, de ter que reprisar novelas, por conta de não ter obras inéditas para serem colocadas no ar por conta da pandemia. E acabou acontecendo que das três novelas escolhidas eu estava em todas. Para mim, particularmente, eu adorava assistir (risos)”, diz Lilia, que comenta que aproveitava as reprises para relembrar acontecimentos das tramas que ela nem lembrava.

Por enquanto, o que ela tem de certeza são as apresentações do espetáculo “A Lista”. Questionada sobre novos projetos, Lilia afirma: “Ainda não é certeza se vai ser no ano que vem, mas eu vou, sim, fazer alguma coisa inédita”.

Serviço

O quê. Espetáculo “A Lista”, com Lilia Cabral e Giulia Bertolli

Quando. Neste sábado (4), às 21h, e neste domingo (5), às 19h

Onde. Cine Theatro Brasil Vallourec (av. Amazonas, 315, Centro, Belo Horizonte)

Quanto. Presencial: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) / Virtual: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Fonte: O Tempo