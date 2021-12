Medvedev vence sueco Ymer e leva Rússia às semifinais da Copa Davis

A Rússia se classificou para as semifinais da Copa Davis com a vitória de Daniil Medvedev sobre o sueco Mikael Ymer por 6-4 e 6-4 nesta quinta-feira garantindo o triunfo de 2 a 0 sobre a Suécia.

Mais cedo, na primeira partida de simples, Andrey Rublev, número 5 do mundo, havia derrotado o irmão de Mikael Ymer, Elias, por 6-2, 5-7 e 7-6 (7/3).

A Rússia, que avança às semifinais pela segunda vez depois de também atingir essa fase em 2019, enfrentará a Alemanha no sábado valendo uma vaga na final.

No primeiro set, duas quebras foram suficientes para o número 2 do mundo passar à frente, indo a 5-4 e vencendo o set no game seguinte com seu saque.

Medvedev emendou mais três games e abriu 3-0 no segundo set, antes de cair de produção permitindo que seu adversário diminuísse para 3-2.

Com 5-2 e sacando para vencer o jogo, o russo voltou a ter seu saque quebrado, dando fôlego ao jovem Ymer, que se aproximou (5-4). Mas o russo fechou o jogo com seu saque e garantiu a vaga nas semifinais no décimo game.

Fonte: O Tempo