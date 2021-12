Morre a atriz Noemi Gerbelli, a diretora da novela ‘Carrossel’

Morreu na madrugada desta quinta-feira (2), aos 68 anos, a atriz paulista Noemi Gerbelli. Ela ficou conhecida como a austera diretora Olívia da vesrão brasileira da novela “Carrossel”, que foi ao ar no SBT entre 2012 e 2013.

Natural de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, Noemi Gebrelli era também comediante e produtora e fez todas as produções ligadas à “Carrossel” como “Carrossel: O Filme ”, e repetindo o mesmo papel no “Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina”.

Noemi começou sua carreira no teatro em 1973. Alcançou o sucesso com comédias que caíram no gosto do público como Trair e Coçar é Só Começar, Vacalhau e Binho, Porca Miséria, As Alegres Gulosas, entre outras.