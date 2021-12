Município de Cascalho Rico fecha novembro sem nenhum caso de Covid-19

Divulgação

O prefeito de Cascalho Rico, José Borges (PSD), e a secretária municipal de Saúde, Arla Beatriz, comemoram o fechamento do mês de novembro sem nenhum caso de Covid-19 confirmado.

De acordo com o relatório de acompanhamento que está sendo divulgado desde março de 2020, desde que foi registrado o primeiro caso no mês de maio de 2020, somente em novembro do mesmo ano não havia sido registrado nenhum caso. O município neste dia 01/12, completou 56 dias sem registro de casos, cujos números vem caindo desde setembro, quando foram registrados 6 casos, e em outubro, apenas 1 caso.

Ao todo, Cascalho Rico tem 231 casos confirmados, sendo 27 em 2020, e 204 em 2021, com recordes de casos nos meses de junho e julho, pior período da pandemia no Município. Desse total, 98% das pessoas se recuperaram da doença, sendo registrados 4 óbitos.

Apesar da população ser menor, o Distrito de Santa Luzia da Boa Vista teve 61,9% (143) dos casos confirmados, e na sede em Cascalho Rico, 28,1% (88).

Para as autoridades do setor, o avanço na vacinação, juntamente com as ações de enfrentamento, trouxeram um resultado positivo e educativo, numa lição que todos vão levar adiante, quanto a cada um fazer a sua parte na proteção da vida.