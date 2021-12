Pirulito da Praça Sete é coberto com bandeira do Galo

Um dia após ser coberto com um preservativo gigante para conscientizar sobre a Aids, o pirulito da Praça Sete voltou a vestir uma “roupa” diferente na noite desta quinta-feira (2). Desta vez, o monumento, no Centro de BH, foi coberto por uma bandeira do Galo, entrando no clima da festa da torcida após a conquista do bicampeonato brasileiro pelo clube.

O local é o principal ponto de encontro dos torcedores do clube alvinegro, que tomaram conta das ruas da cidade para comemorar o título. Os atleticanos foram à loucura após a virada histórica por 3 a 2 contra o Bahia, em pleno estádio Fonte Nova lotado.

Confira o vídeo que mostra a festa no local:

A torcida comemora depois de 50 anos. A festa na Praça Sete não vai ter hora para acabar. pic.twitter.com/d2YibVYel5 — O Tempo (@otempo) December 3, 2021

Fonte: O Tempo