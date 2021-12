Réver convoca torcida do Atlético para ir à Praça Sete: “quem vem comigo?”

Réver convocou a torcida do Atlético para ir à Praça Sete, no hipercentro de Belo Horizonte. O clube organiza uma festa no local com a presença de Bell Marques e prepara uma festa para celebrar o segundo título do Campeonato Brasileiro em sua história. Confira o especial do Galo bicampeão brasileiro.

Fora do jogo desta quinta-feira (2) por causa de uma lesão, o zagueiro de 35 anos chamou a torcida para ir ao local por meio de seu perfil no Twitter.

“Partiu Praça Sete, alguém vem comigo?”, escreveu o defensor, que nem sequer ficou no banco de reservas diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.

Partiu Praça Sete,alguém vem comigo?!!! — Réver Araújo (@rever4oficial) December 2, 2021

Fonte: O Tempo