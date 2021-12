Tottenham parabeniza Atlético por título brasileiro: “lugar de Galo é no topo”

O Tottenham parabenizou o título do Atlético no Campeonato Brasileiro. Os ingleses utilizaram o perfil no Twitter para falar sobre o ocorrido e avisaram que “lugar de Galo no topo, sempre”. O clube britânico também utiliza o animal como seu mascote e o leva no escudo inclusive.

Em publicação logo após a conquista, os Spurs parabenizaram o clube de Belo Horizonte:

“Parabéns pela conquista do Brasileirão, Atlético! Lugar de Galo é no topo, sempre”, escreveu a conta do clube em português.

Fonte: O Tempo