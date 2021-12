Um time para subir para a Série A

Alô, Nação Azul! Se dependesse das especulações, o time para 2022 já estaria escalado antes mesmo de começar a pré-temporada, em janeiro. Na programação da rádio Super 91,7 FM, esboçamos o onze estrelado, tomando por base todos os nomes badalados nos últimos dias por vários veículos de imprensa.

Confira só como ficaria: Fábio; Rômulo (caso não venha ninguém pra posição), Maicon Roque, Manoel e Adriano (ex-Barça); Lucas Romero, Felipe Melo, Petros e Giovani dos Santos (camisa 10 mexicano); Willian Bigode e Cano (Ábila ).

E aí, torcedor celeste, você aprovaria esse time? Seria um Cruzeiro forte pra subir? Bom, pelo menos no papel ou na imaginação, parece ser um onze de respeito e muita qualidade. Com uma defesa forte, meio campo de primeira e com um autêntico camisa 10, e um ataque que conhece bem o caminho do gol.

Todos esses nomes têm sido especulados. Se vai acontecer, aí não sabemos, mas é animador a promessa que existe de se montar um grande Cruzeiro. Já está mais do que na hora disso acontecer para tornar realidade o acesso.

Fonte: O Tempo