Universal Music relança discos clássicos de Chico Buarque, Gil e Rita Lee

A partir desta sexta (3), a gravadora Universal Musicl relança álbuns clássicos de grandes nomes da música popular brasileira como Chico Buarque, Gilberto Gil e Rita Lee.

Entre os discos que vão ganhar novos lançamentos estão “Construção”, de Chico, “Gilberto Gil”, de Gil. O primeiro será relançado em CD e também estará disponível digitalmente, enquanto o segundo ganhará uma edição especial em vinil. No mesmo dia, também será lançada uma nova versão de “Construção”, criada pelo coletivo formado por Toni Platão, Nilo Romero e os Blues Etílicos. A faixa chega juntamente com um clipe, com imagens do fotojornalista Custódio Coimbra, que foram trabalhadas pela artista visual Barbara Coimbra.

Já na outra sexta (3), será a vez do relançamento de “Refestança”, que marca o encontro de Gil com Rita Lee. O disco estará disponível em todas as plataformas digitais. Em CD, vinil e nas plataformas digitais, obras eternas da MPB se mostram cada vez mais atuais

Fonte: O Tempo