Vídeo: Noiva deixa cadeira de rodas e entra andando em casamento em Minas

Acostumada a ganhar medalhas, enfrentar seus limites e vencer desafios, a atleta paralímpica e campeã de natação, Laila Suzigan Abate, de 21 anos, emocionou a todos ao realizar seu maior sonho: se levantar da cadeira de rodas e entrar andando em seu casamento, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Laila tem uma deficiência degenerativa rara, a paraparesia espástica hereditária, que faz com que a cada dia ela perca as forças da perna e fique mais difícil de andar. Ela conta que descobriu o diagnóstico em 2016 e que atualmente depende 90% da cadeira de rodas e que consegue dar alguns passos ao longo do dia, mas o esforço a deixa muito cansada e ainda há o risco de queda.

No entanto, o casamento era uma ocasião especial. Há dois anos ela e o noivo estavam nos preparativos e tudo foi pensado com muito carinho para que ela pudesse entrar andando. Laila foi com um vestido curto até próximo da cerimônia e depois vestiu um longo por uma estilista e adaptado especialmente para ela.

“Eu entrei com meu avô e meu padrasto para que conseguisse ir andando. Fui com um vestido curto e me troquei lá na hora. A estilista fez um vestido com bambolês em volta para nada enroscar no meu pé e o fez o mais leve possível, tudo para eu me sentir confortável”, contou.

O vídeo com a atleta deixando a cadeira e entrando andando no casamento viralizou nas redes sociais e emocionou. “Sempre foi meu sonho casar e meu sonho era entrar andando. Encontrei a estilista que abraçou minha causa e fez com que eu conseguisse. Exigiu muito de mim essa entrada, pq eu tenho muita dificuldade para andar, mas era uma coisa que eu queria muito e que deu certo né. Eu me senti realizada. Eu sempre tive esse sonho”, contou Laila.

Somente os avós e os pais da noiva sabiam que ela entraria andando, para todos os outros convidados foi uma surpresa. “Acho que todo mundo se emocionou, até quem já sabia”, concluiu.



Fonte: O Tempo