Vila Nova segura empate com Nova Mutum e está na final da Copa Verde

O Vila Nova está na final da Copa Verde. Nesta quinta-feira (2), o Tigre segurou o empate por 1 a 1 com o Nova Mutum no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT). A equipe goiana já havia vencido o jogo de ida, no último dia 24, por 3 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. É primeira vez que um clube do estado chega à decisão do torneio, que reúne times do Centro-Oeste e Norte, além do Espírito Santo.

O adversário será o vencedor do confronto entre Remo e Paysandu. Na última quarta-feira (1), o Re-Pa terminou empatado em 2 a 2, na Curuzu, em Belém. A partida de volta será neste sábado (4), às 17h (horário de Brasília), no Baenão, também na capital paraense.

O campeão da Copa Verde ganha vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Em 2021, a presença neste estágio da competição nacional já garantia uma premiação de R$ 1,5 milhão.

Precisando diminuir o prejuízo do primeiro jogo, o Nova Mutum foi mais agressivo nos 45 minutos iniciais, mas sem conseguir balançar as redes. Foram duas oportunidades claras. Uma aos dez minutos, em chute cruzado do meia Wandinho, que Georgemy defendeu com os pés. Outra aos 37, com o atacante Romário, que arrematou de fora da área e obrigou o goleiro do Vila Nova a se esticar no canto direito para salvar. A melhor chance dos goianos foi uma cabeçada do atacante Clayton que parou no travessão.

Quem chegou ao primeiro gol, porém, foi o time visitante. Aos oito minutos do segundo tempo, o goleiro Gabriel fez bela defesa em cabeçada do meia Tiago Real, mas a zaga afastou mal e o atacante Alesson, quase em cima da linha, concluiu para as redes. Os anfitriões não demoraram a responder. Aos 15, Romário cabeceou na área, Georgemy salvou e o próprio atacante ficou com a sobra, deixando tudo igual.

Aos 24 minutos, o atacante Rafael Silva, do Vila Nova, foi expulso por reclamação, deixando os goianos com um a menos. O Azulão da Massa pressionou atrás da virada, mas sem sucesso.