A Fazenda 13: Dayane Mello é a 11ª peoa eliminada do reality

A modelo Dayane Mello foi a décima primeira peoa eliminado na 13ª edição de A Fazenda (Record) do reality com 27%, na noite desta quinta-feira (2). Ela perdeu a disputa na preferência do público para Marina Ferrari e Solange Gomes.

Dayane disse para a apresentadora Adriane Galisteu que não tem ideia do motivo da sua eliminação. Ela falou que foi uma experiência única principalmente pelo contato com a natureza e que torce para Sthe Matos. “É uma experiência que nunca vou esquecer.”

Marina foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar para o jogo com 40,26%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação.

Marina voltou chorando de alegria à sede da fazenda e foi recebida aos gritos por Rico, Aline e Mileide. Bil bateu palmas para a peoa e depois a abraçou.

Solange foi a segunda peoa salva com 32,74% dos votos do público e voltou chorando de alegria. Ela foi recebida aos gritos por Rico e Aline. Em seguida, Mileide de juntou na comemoração gritando o nome da peoa. Marina também deu parabéns para a ex-banheira do Gugu. Inimigo de Dayane no jogo, Bil pegou a tampa de uma panela, começou a bater e disse: “Eu falei”.

Os desafetos MC Gui, Dynho Alves e Sthe ficaram sentados no sofá e não deram parabéns para as peoas que voltaram da roça.

Solange não perdeu a chance de provocar MC Gui. “Não vai me dar parabéns MC Gui? Voltei. Não foi dessa vez bebê”, disse a peoa, que foi indicada por ele para a roça. “Que pena”, respondeu o funkeiro.

Fonte: O Tempo