América treina pela manhã e viaja para encarar o Ceará

Nesta sexta-feira, o América realizou o penúltimo treino antes do confronto diante do Ceará, no róximo domingo, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O jogo é válido pela 37ª rodada. Após a atividade, o time levantou voo rumo ao Nordeste.

Os trabalhos no CT Lanna Drumond tiveram início às 10h, com uma conversa entre a comissão e o elenco em campo. Em seguida, os atletas realizaram um aquecimento focado nas trocas de passes, enquanto os goleiros trabalharam com bola.

Depois, o técnico Marquinhos Santos comandou um treino tático, e fez ajustes na formatação da equipe. Para finalizar o treinamento, os atletas trabalharam as finalizações com bola rolando e, por fim, bolas paradas.

Para o próximo jogo, ele não poderá contar com Ricardo Silva e Ademir, que vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Os atletas relacionados para a partida deste domingo se apresentam no CT Lanna Drummond no fim da tarde para seguir viagem rumo à Fortaleza.

Fonte: O Tempo