Após título, delegação do Atlético é recepcionada com festa em aeroporto

Os jogadores do Atlético chegaram ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, por volta de 1h10 (de Brasília) desta sexta-feira (3). A delegação deixou Salvador na noite passada, após a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, pela 32ª rodada do Brasileirão, e foi direto para o ônibus, que conduz o grupo rumo à CIAAR, na região da Pampulha.

Os atletas foram bastante festejados já no desembarque no Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, e seguiram em cima do veículo a fim de iniciar o trajeto rumo à Praça Sete, no hipercentro da capital mineira.

Tá muito cheio aqui no Aeroporto para a chegada do Atlético. #otempo pic.twitter.com/E8BNxYG4zl — Fernando Martins (@martinsymiguel) December 3, 2021

Na chegada ao saguão do aeroporto, centenas de trocedores celebraram o elenco, que venceu o título do Campeonato Brasileiro após 50 anos — a última conquista aconteceu em 1971.

Os torcedores se espalharam por Belo Horizonte. Uma parte foi para a sede administrativa do clube, em Lourdes, e outra seguiu para a Praça Sete, no hipercentro de Belo Horizonte. Na segunda localização, é feita uma festa com apresentação de cantores. Bell Marques é a atração principal no lugar que também receberá o grupo de atletas.

Fonte: O Tempo