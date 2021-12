Assustado com fogos, cãozinho foge e é encontrado perto do trabalho da dona

Uma história que tinha tudo para terminar mal, acabou tendo um final feliz nesta sexta-feira (3). Assustado com os fogos de artifício da celebração dos torcedores do Atlético, após a conquista do bicampeonato brasileiro, um cãozinho fugiu de casa na noite de quinta-feira (2) no bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte. Na manhã seguinte, ele foi encontrado a 8 km, em um local próximo ao trabalho da dona do animal, no bairro Caiçara, região Noroeste.

Pamps, cãozinho da atendente comercial Rafaela Possa, estava sozinho em casa na hora do título do clube alvinegro. “Saí para cortar o cabelo e quando voltei meu cachorro não estava mais em casa. Ele tem muito medo do barulho de foguetes e se desesperou. Conseguiu pular um muro, muito alto, que dava para a casa vizinha e fugiu,” conta a dona.

Após procurar pelo cãozinho em todos os lugares e não encontrá-lo, ela resolveu dormir e foi trabalhar pela manhã se sentindo desolada. “Hoje pela manhã um amigo me mostrou, pelas redes sociais, que uma pessoa havia encontrado um cão perdido no bairro Caiçara. Ele andou por cerca de 8 quilômetros e estava bem perto de mim, há duas ruas da Pet Saudável, onde eu trabalho. Ele nunca tinha vindo aqui. Pelas fotos identifiquei que era ele”, conta, aliviada, Rafaela.

Pamps foi resgatado há quatro anos e, após ser reencontrado nesta sexta, passou o dia “trabalhando” ao lado de sua dona. “Hoje ele está sendo meu companheiro de trabalho”, finalizou Rafaela.

Dicas para dias com foguetes

A veterinária Raissa Macaron aproveitou para dar algumas dicas de cuidados dos donos de animais para dias de comemorações e foguetórios.

“As pessoas precisam se conscientizar sobre os danos causados aos cães pelo barulho dos fogos de artifício, alguns cachorros chegam a sofrer convulsões, ou mesmo paradas cardíacas, que podem levar a morte. Mas caso nossos cachorros estejam em local onde haja muito barulho, nós podemos tomar alguns cuidados,” explica.

“Procure um lugar onde o animal se sinta protegido, pode ser a própria caixa de transporte, a casinha ou até mesmo um espaço debaixo da cama. Ofereça nesse local comida e água para seu cachorro e deixe-o ficar ali. Você também colocar chumaços de algodão dentro do ouvido do seu pet para abafar o barulho, mas não esqueça de retirá-los após o evento. Existem também protetores auriculares próprios para pets. Certifique-se de que portas e portões estão fechados a fim de evitar fugas; fique perto do cachorro e, na medida do possível, procure distraí-lo com petiscos e brincadeiras, mas respeite caso ele prefira ficar num local isolado”, diz a veterinária.

Também é importante tentar manter os pets em locais com som mais abafado possível, ou, até mesmo, colocar ao fundo uma música clássica, o que pode ajudar a acalmá-los. “Evitem o uso de foguetes e cuidem de seus cãezinhos, nem sempre as histórias terminam com um final feliz, como o da Rafaela e do Pamps,” finaliza a Raissa.

Fonte: O Tempo