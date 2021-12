Athletico-PR vence o Cuiabá em casa e se distancia da zona de rebaixamento

O Athletico-PR venceu o Cuiabá por 1 a 0, nesta sexta-feira (3), na Arena da Baixada, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, e se afastou da zona de rebaixamento da competição. O gol foi marcado por Pedro Rocha.

Com o resultado, o Athletico-PR foi a 45 pontos e subiu para a 12ª posição da Série A, afastando-se do risco de queda à Série B. O Dourado de Mato Grosso permanece com 43, no 16º lugar. O Bahia, 17º colocado, tem 40 pontos.

Athletico e Cuiabá voltam a campo na próxima segunda-feira (6), pela 36ª rodada. Novamente em casa, o time de Alberto Valentim encara o Palmeiras, às 19h (horário de Brasília). Às 20h, na Arena Pantanal, a equipe de Jorginho recebe o Fortaleza.

O JOGO DO ATHLETICO-PR

Fazendo valer o mando de jogo na Arena da Baixada, o Athetico foi dominante durante toda a partida: teve mais posse de bola e finalizou mais vezes, levando perigo com Nikão, Terans e Erick. No entanto, a equipe sofria para furar o ferrolho adversário. O cenário mudou aos 13 minutos da etapa final, quando Pedro Rocha abriu o placar. O Furacão continuou levando perigo até o fim da partida, mas finalizou sua vitória com o placar mínimo na capital paranaense.

O JOGO DO CUIABÁ

O Cuiabá entrou em campo disposto a voltar do duelo contra o Athletico com pelo menos um ponto. O time de Jorginho jogou fechado e tentou segurar o ataque do Furacão. Na primeira etapa, a estratégia deu certo, e os visitantes pouco sofreram, quase chegando ao gol com Jenison, que parou em grande defesa de Santos. No segundo tempo, porém, os donos da casa abriram placar após falha de Walter e reação ‘sonolenta’ dos zagueiros, que assistiram à finalização de Pedro Rocha. O tento obrigou o Dourado a avançar, mas sem criar boas oportunidades para empatar.

