Atletas que não viajaram se preparam para festa do título do Galo

Jogadores que não viajaram para a partida contra o Bahia — Savarino, Jair, Savinho, Allan e Réver — se encontraram no batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, no bairro São Francisco, e seguirão com o restante da delegação rumo à Praça Sete, onde o elenco desfilará para celebrar o título do Campeonato Brasileiro 2021.

O Super.FC apurou que o grupo se dirigiu rumo ao batalhão no fim da noite dessa quinta-feira (2) a fim de se encontrar com os demais companheiros no início da madrugada desta sexta-feira (3).

O grupo desfilará com três viaturas do Corpo de Bombeiros para celebrar o bicampeonato nacional. A última conquista do Galo aconteceu em 1971, há 50 anos.

A delegação do Atlético tem chegada prevista à 00h15 (de Brasília) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Posteriormente, o elenco seguirá rumo à Antônio Carlos no ônibus do clube e acompanhado de batedores. Os atletas irão à Praça Sete na sequência para celebrar ao lado de torcedores.

Fonte: O Tempo