Atleticana comemora sucesso do pirulito preto e branco na festa do bi

A festa do bicampeonato alvinegro que lotou a Praça Sete após a confirmação do título do Atlético teve um integrante especial que deixou o espaço ainda mais a cara do Galo. O pirulito da praça, monumento histórico marcante do Centro de Belo Horizonte ganhou as cores preto e branco graças à promessa – cumprida – de uma torcedora.

Sonhando com o título nacional, Mariana Capachi colocou um desafio em jogo, caso o Galo faturasse a taça nesta temporada. O título chegou na noite de quinta-feira (2), após uma vitória espetacular do Atlético em cima do Bahia. Para pagar o que devia, a torcedora contou com a ajuda de amigos – e vários outros torcedores – e conseguiu vestir a roupa no tradicional pirulito da praça.

“Conversei com a BHtrans solicitando apoio e mobilização na hora da execução. Ainda faltava alugar o caminhão. O custo para colocação e retirada da roupa ficou em R$2000, o que era bem fora da minha realidade. Foi quando resolvi jogar pra massa e pedir a ajuda da torcida com a vaquinha. Em menos de 1h o valor inteiro foi arrecadado”, contou a torcedora ao Super.FC.

O obelisco em preto e branco tomou conta das imagens da comemoração do título na região central de BH. Orgulhosa da ideia que teve, Mariana ainda prometeu que vai guardar a roupa preto e branca para outras comemorações da massa alvinegra na capital. A torcedora teve dificuldades ao longo do processo, mas no momento mais importante da festa, deu tudo certo.

“Eu esperava essa repercussão porque o pirulito tradicionalmente já faz parte da comemoração atleticana. Todo mundo mandando mensagem que estavam na torcida e ansiosos para ver a cidade preto e branca. Por isso fui sempre dando o passo a passo. Inclusive tranquilizando quem achou que algumas situações poderiam frustrar o nosso projeto. O projeto é de todo atleticano, não da Mariana. Essa roupa vai ficar para sempre guardada para futuras comemorações”, disse ao Super.FC.

A repercussão do pirulito em preto e branco foi nacional e só depois de toda festa, Mariana percebeu a proporção que tudo tinha tomado. A ideia era realmente deixar a comemoração do tão esperado título ainda mais especial para a torcida.

“Cada foto que vejo da festa, em cada ângulo, lá está ele preto e branco. Hoje estava na rua e ouvi duas pessoas comentando: ‘você viu que doido o pirulito vestido de preto e branco?’ A vontade era parar e falar: ‘fui eu que fiz’. Me mandaram vídeos, de todas as mídias nacionais comentando sobre o manto. Foi quando realmente percebi a dimensão: que não foi a realização da promessa da Mariana, foi um presente para milhões de atleticanos que curtiram e abraçaram a ideia. Hoje eu fico pensando que se não tivesse a roupa lá, a festa continuaria sendo linda, mas faltaria algo”, afirmou a torcedora.

