Bacharéis do Samba pedem apoio para realizar Natal Solidário

É com o espírito de fraternidade que invade as pessoas neste fim de ano que os Bacharéis do Samba Solidário – braço social do bloco caricato Bacharéis do Samba – querem realizar um Natal especial para cerca de 400 pessoas das comunidades do morro do Papagaio e do assentamento Carrapato. Para isso, estão pedindo apoio nas redes sociais e estão aceitando alimentos e doação por PIX.