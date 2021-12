Belo Horizonte deve ter chuva de granizo nas próximas horas, alerta Defesa Civil

Belo Horizonte pode ter chuva de granizo nas próximas três horas. Os moradores da cidade devem ficar atentos.

Veja como se proteger do granizo:

– Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

– Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

– Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

– Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

– Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Fonte: O Tempo