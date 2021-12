Carlos Santana cancela shows após cirurgia de emergência no coração

O célebre guitarrista mexicano Carlos Santana, 74, cancelou uma série de shows programados para dezembro devido a uma cirurgia cardíaca de emergência. O representante do músico, Michael Vrionis, afirmou ao The Hollywood Reporter que “Carlos está ótimo e ansioso para voltar logo aos palcos”.

O instrumentista falou sobre a cirurgia em vídeo publicado na quarta-feira (1º) em sua conta no Twitter.

“No último sábado [27], eu tive um incidente e precisei pedir para minha esposa me levar ao hospital. Tinha algo acontecendo no meu peito, e quando chegamos no hospital, descobrimos que eu precisava cuidar daquilo”, contou. “E estou fazendo isso. Vou tirar um tempo para recarregar, descansar e ficar em dia com a minha saúde.” Santana publicou, na mesma rede social, outros dois comentários. O primeiro aconselha, “não tenha medo de sua mortalidade. Nós somos luz, espírito, alma, imutável, indestrutível”. Ele continua, dizendo: “Eu não sou o corpo. Eu sou livre, porque ainda sou como Deus me criou”.

Michael Vrionis, presidente da Universal Tone Management, que gerencia a carreira do mexicano, disse que o músico passou por um “procedimento cardíaco imprevisto”, mas não especificou qual procedimento. “[Carlos] sente profundamente por este obstáculo ter obrigado o cancelamento de suas próximas performances”, acrescentou.

O autor da canção “Black Magic Woman”, ganhou fama global apresentando-se no festival hippie Woodstock, nos Estados Unidos. Em 2021, ele lançou o álbum “Blessings and Miracles”, e faria oito apresentações na cidade de Las Vegas neste mês.

Santana has canceled all December 2021 at the House of Blues Las Vegas as he recovers from an unscheduled heart procedure. We look forward to returning to perform at the House Of Blues in January 2022. pic.twitter.com/8cHcVDjFhv

— Carlos Santana (@SantanaCarlos) December 2, 2021