Chico Pinheiro mostra camisa do Galo debaixo do paletó: ‘hoje prometi’

Após a conquista do bicampeonato brasileiro do Atlético, o apresentador Chico Pinheiro, comemorou a conquista na programação da Rede Globo, na manhã desta sexta-feira (3). No Mais Você, com Ana Maria Braga, Chico retirou a camisa social e exibiu sua segunda pele, a camisa do Galo.

De terno e gravata, como de costume, Chico Pinheiro apresentou o Bom Dia Brasil, onde já havia celebrado a conquista, ao levar um Galo em miniatura e mostrando a capa de seu celular, também em homenagem ao alvinegro. Ainda fez entradas durante a programação do jornal local mineiro da emissora.

Porém, foi no programa de Ana Maria Braga que Chico Pinheiro se empolgou. “Vou fazer hoje uma coisa que já me perguntaram várias vezes, e eu nunca tinha vindo assim. Mas hoje eu prometi fazer, e vou fazer agora”, disse.

Em seguida, o apresentador retirou o blazer, a camisa social e a gravata, e revelou o manto alvinegro. “Aqui está”, concluiu, ao mostrar a camisa do Galo.

Ana Maria Braga ainda brincou com o apresentador: “O galo do Chico Pinheiro cantou!”.

Fonte: O Tempo