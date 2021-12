Contratações mostram planejamento para pagar transfer ban

Alô, Nação Azul! Por tudo que vem sendo noticiado nos últimos dias, não existe nenhuma dúvida de que tudo será diferente em 2022. Vem aí o Cruzeiro SAF (Sociedade Anônima de Futebol), um trabalho com um planejamento adequado e, principalmente, com um elenco quase totalmente reformulado.

A questão é a ansiedade que toma conta a cada dia, mas há que se ter paciência acima de tudo, porque as coisas vão acontecer para o Cruzeiro se reerguer. Alguns nomes esperados já começam a zarpar, casos de Joseph, Rodholfo, Léo Santos , Keké, e certamente muitos outros que não vingaram com a camisa estrelada.

Quanto aos reforços, seguem muitas especulações, e algumas situações até definidas, como o zagueiros Maicon, formado nas categorias de base do Cruzeiro e que jogou no São Paulo e no Porto, e Matheus Silva do Ituano, que foi campeão brasileiro da Série C pelo time paulista. Se o clube estrelado, mesmo sem ter a definição do seu diretor de futebol, está contratando, é porque o transfer ban será pago.

Fonte: O Tempo