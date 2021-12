CRV Industrial Capinópolis é certificada internacionalmente

Unidade da CRV Industrial em Capinópolis

A CRV Industrial – unidade Capinópolis (MG) – foi adquirida no final do ano de 2017 e, desde então, a usina tem se dedicado a usar a tecnologia para aprimorar a produtividade e a qualidade dos produtos. Hoje, a unidade mineira produz açúcar, bioeletricidade e etanol hidratado.

Em apenas duas safras – nos anos 2020 e 2021 -, a usina já conta com três importantes certificações, todas conquistadas em 2021. Em março, recebeu o RenovaBio – Política Nacional de Biocombustíveis – que tem como objetivo a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), sendo assim, emissora de créditos de descabornização. Portanto, nesta safra a unidade disponibilizou para comercialização um total 27.895 Cbios, como são chamados os títulos.

Já em julho, a usina recebeu a certificação FSSC22000, que engloba a ISO 22000:2018 e ISO/TS 22002-1, que são importantes e reconhecidas normas internacionais que garantem a qualidade na produção de açúcar, otimizando os processos e desenvolvendo os colaboradores. Para que o selo fosse conquistado, foi necessário cumprir uma série de requisitos de qualidade em todas as fases da produção sucroenergética.

Com esse reconhecimento, a CRV Industrial – unidade Capinópolis— garante satisfação e da confiança aos clientes e, consequentemente, promove a melhoria na imagem da empresa, fidelizando os consumidores e consolidando o produto no mercado.

E mais recentemente, no mês de outubro, recebeu a certificação Halal, que atesta que a usina processa o açúcar de acordo com os requisitos legais e os critérios determinados pela jurisprudência islâmica. Isso representa acesso ao mercado de consumo muçulmano , que atualmente conta com 1,9 bilhão de consumidores no mundo. E as estimativas para 2060 é que uma, em cada três pessoas, seja muçulmana.

As certificações, como o nome já diz, validam os valores e o compromisso da empresa para com seus colaboradores, a sociedade e o Estado. E o crescimento da empresa voltada para o âmbito das certificações se dá ao apoio direção da unidade, e claro, com o comprometimento de todos os colaboradores, que se uniram para oferecer um produto com qualidade e segurança aos clientes, na busca da melhoria continua.