Cuca, sobre título do Galo: “se tivesse que escolher um enredo, seria assim”

Cuca falou à imprensa na chegada da delegação do Atlético no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. O treinador celebrou o título do Brasileirão 2021 e citou o enredo do duelo ocorrido na noite dessa quinta-feira (2), na Arena Fonte Nova.

Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Galo conseguiu a virada e venceu a partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro por 3 a 2, com gols de Keno (duas vezes) e Hulk, em cobrança de pênalti.

“Se a gente tivesse que escolher um enredo, seria assim. 1 a 0, 2 a 0 contra. Imagina como estava o pessoal nos bares aqui. Aí 2 a 1, 2 a 2, 3 a 2. Ficou um jogo emblemático aí, mais um para esse time do Galo”, declarou o comandante.

Perguntado sobre o sabor da conquista atleticana, o técnico Cuca brincou e disse o que sente com o título obtido nesta temporada: “[Sabor de] Morango”.

Fonte: O Tempo