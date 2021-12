Douglas Costa xinga torcedores do Grêmio que o acusam de forçar 3° amarelo

O Grêmio vence o São Paulo com cômodos 2 a 0 no placar quando sobe a placa de substituição. Douglas Costa finge não ver, o árbitro o alerta e pede que saia pela linha de fundo. Ele força a ida para o meio e acaba levando o cartão amarelo. É o terceiro e ele não visita o Corinthians, no domingo. Muitos gremistas não gostaram da atitude do jogador e o acusaram de forçar a suspensão. Irritado, o meia usou suas redes sociais para xingar quem estava criticando-o.

“Voltou para o Grêmio por um salário milionário e forçou cartão para não jogar o jogo mais importante do ano”, foi uma das tantas mensagens contra Douglas Costa, que perdeu a compostura ao rebater as cobranças.

“Vão tomar no … de todos vocês que tão achando que eu tomei o 3º cartão amarelo porque eu forcei”, disparou o jogador no Twitter. Ele tentou se defender, lutando contra as imagens. “O juiz no final da conversa me autorizou a sair por ali, e quando eu virei as costas o próprio me deu o cartão! Para finalizar, eu sou muito mais gremista que esse pessoal que vive de vamos lá!”, concluiu.

Savio Pereira Sampaio aparece insistindo para que Douglas Costa saísse pelo fundo na Arena do Grêmio para não retardar o reinício da partida. O jogo estava com 27 minutos e Jhonata Robert pronto para entrar no lugar do camisa 10. Mesmo assim, o experiente jogador quis ganhar alguns segundos e pode prejudicar a equipe em duelo decisivo na Neo Química Arena contra o Corinthians, no domingo.

Alguns torcedores ainda saíram em sua defesa, enquanto outros pediram uma retratação de Douglas Costa, que seguiu irredutível e revoltado. “Não te devo nada, para pedir perdão!”, ainda escreveu ao responder um gremista que exigiu mais respeito.

O Grêmio precisa ganhar em São Paulo para manter as remotas chances de fuga do rebaixamento no Brasileirão e o técnico Vagner Mancini não esperava perder seu principal jogador. Mesmo com Douglas Costa não rendendo o esperado ao longo das partidas.

Fonte: O Tempo