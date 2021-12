Foguetes após título do Atlético mataram seis cachorros em ONG de Minas

A comemoração do título do Atlético, na noite da última quinta-feira (3), teve um desfecho trágico para um ONG de proteção animal de Diamantina, na região do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Seis cachorros morreram depois de sofrerem paradas cardíacas por conta do barulhos dos foguetes dos torcedores alvinegros, que duraram horas na cidade.

A informação foi divulgada pela ONG Me Adota em suas redes sociais. “Seis animais mortos e vários em pânico! Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para amenizar o barulho. Mas, infelizmente, alguns não resistiram”, disse a publicação.

Os cãezinhos que morreram, Bento, Abel, Glorinha, Juliette, Ycaro e Mãezinha – que havia parido filhotes há uma semana atrás -, receberam homenagens na página da organização. “Juliette acabou de partir, nos braços da nossa voluntária. Mais uma vítima dos fogos de artifício”, dizia um dos posts.

A ONG publicou ainda um vídeo que mostra um dos cachorros se debatendo, aparentemente tendo uma convulsão, enquanto é amparado pelas protetoras.

Ataques

Após a publicação, várias pessoas passaram a criticar a ONG, afirmando que eles não teriam “cuidado” direito dos animais no momento da comemoração dos atleticanos.

“Sabemos as formas de conteção nesses momentos. Mas o que esquecem é que temos vários cães e somos poucas”, argumentou a organização. Com 120 animais, a ONG de Diamantina conta com apenas 11 voluntárias para tomar conta deles.

