Grizzlies humilham Thunder com 73 pontos de diferença, recorde da NBA

O Memphis Grizzlies jamais ganhou um título da NBA, mas entrou para a história da principal liga de basquete do planeta nesta quinta-feira, com um feito que deve durar anos e será difícil de ser superado. Mesmo sem seu astro, o armador Ja Morant, com lesão no joelho, a equipe do Tennesse ganhou do Oklahoma City Thunder pela maior vantagem de pontos em 75 anos de competição: foram 73, com massacre de 152 a 79 no FedExForum

Os 18.400 torcedores presentes no ginásio de Memphis viram um show de basquete coletivo. Mesmo com o placar bastante elástico para os níveis de NBA, o cestinha do jogo, Jaren Jackson Jr., anotou “somente” 27 pontos.

Mas 10 companheiros fizeram dois dígitos em noite com mais de 60% de aproveitamento e com os 15 atletas pontuando. Foram impressionantes 93 pontos somente do banco de reservas. “Nos sentimos motivados todas as noites. Mas hoje foi uma total exibição ofensiva e defensiva”, festejou o técnico Taylor Jenkins.

A surra derruba uma marca que já durava 30 anos. Em 1991, o Cleveland Cavaliers havia derrotado o Miami Heat por 148 a 80. Pela primeira vez na NBA, um time perde por mais de 70 pontos. “Cara, é ótimo estar nos livros de história, especialmente na frente de nossa torcida”, disse o reserva De’Anthony Melton.

Dominante desde o início, os Grizzlies chegaram ao intervalo com o dobro de pontos do Thunder: 72 a 36. Tudo dava certo de um lado em Memphis e do outro, só erros, para desespero do técnico Mark Daigneault.

“Esta noite não fomos necessariamente quem somos. Acho que definitivamente mostramos isso de um ponto de vista competitivo. Isso não é indicativo de quem é nossa equipe”, lamentou. “Obviamente, foi uma combinação de coisas. Eles jogaram com muita força e ritmo, acertaram os tiros. Não começamos bem e simplesmente não conseguimos controlar o jogo. Nenhuma parte do jogo.”

OUTRO RECORDE – Quem também fez história na NBA nesta quinta-feira foi o Phoenix Suns. A equipe superou o Detroit Pistons por 113 a 104 e somou seu 18° triunfo seguido, recorde da franquia, que é vice-campeã na NBA e uma das favoritas na atual edição. O recorde absoluto pertence ao Los Angeles Lakers, que enfileirou 33 vitórias seguidas em 1971/72.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Toronto Raptors 97 x 93 Milwaukee Bucks

New York Knicks 115 x 119 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 152 x 79 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 114 x 83 Portland Trail Blazers

Detroit Pistons 103 x 114 Phoenix Suns

Confira os jogos desta sexta-feira:

Miami Heat x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Boston Celtics x Utah Jazz

Fonte: O Tempo