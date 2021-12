Hulk foi um dos jogadores do Galo mais festejados no desembarque em Confins

Ao som de Hulk, Hulk, Hulk, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, e agora campeão nacional pelo Galo, o atacante Hulk foi um dos jogadores mais festejados no desembarque do Atlético no início da madrugada desta sexta-feira (3), no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cercado de seguranças, ele deixou o saguão do aeroporto e foi até uma área reservada para os torcedores, que estavam separados dos atletas por meio de grades. Hulk agradeceu o carinho e aplaudiu os torcedores, que lotam a área externa do aeroporto de Confins.

A maioria dos atletas registrava o desembarque e a festa da torcida com seus celulares, como o goleiro Everson, que não conseguia esconder sua alegria pelo primeiro título nacional conquistado com a camisa alvinegra. “Graças a Deus estou colocando meu nome na história do Atlético. É continuar trabalhando para a gente seguir fazendo história aqui e dar muita alegria ainda a esse torcedor”, disse o goleiro do Galo, que chegou a ser bastante questionado pelos torcedores no início da competição.





HULK! HULK! HULK! Veja como foi a recepção dos torcedores ao craque do @Brasileirao (já podemos cravar, né?! 😉). 📹: Maíra Cabral pic.twitter.com/xU7006fE81 — O Tempo (@otempo) December 3, 2021

Fonte: O Tempo