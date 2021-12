Mariska Hargitay pede para homem parar de cantar para não estragar gravação

A atriz Mariska Hargitay, 57 estrela da série “Law & Order: Special Victims Unit”, pediu com diplomacia para um homem parar de cantar durante as gravações da série criminal no Washington Square Park, em Nova York.

Um vídeo de 30 segundos compartilhado nas redes sociais mostra a atriz negociando com o artista para ele parar de cantar quando começassem a gravar. “Seu canto é lindo, mas estamos apenas tentando fazer a gravação”, disse Hargitay educadamente ao homem, que estava parado longe das câmeras. “Tudo bem se você não cantar quando dissermos ‘ação’?”, perguntou.

A resposta do artista não está audível no vídeo, mas pela reação da atriz deu perceber que ele concordou. “Faremos um acordo. Ficarei feliz em fazer isso por você, é que estamos filmando, então [o canto] não funciona para a cena. Tudo bem? Eu vou voltar aqui”, ela prometeu.

O showrunner Warren Leight disse exclusivamente ao The Post que, embora ele não estivesse no set naquele dia, ele conversou com Hargitay e um produtor que estava lá. Depois que os membros da equipe não conseguiram fazer o homem parar de cantar, Hargitay se aproximou, elogiou a sua “bela voz” e gentilmente pediu que ele pudesse fazer sua serenata até que eles tivessem que gravar nova cena.

“Ele disse: ‘Quem é você?'”, disse Leight, rindo enquanto recontava a história de Hargitay. “E ela disse: ‘Bem, eu estou no programa.’ E ele disse: ‘Você está no programa?’ Ela fala: “Sim, na verdade, eu estou”, conta Leight.

“Acho que ele percebeu que algo estava acontecendo quando todo mundo começou a filmar ela falando com ele”, acrescentou Leight. “Ele olhou em volta e disse: ‘Você é famosa?’ E ela disse: ‘Bem, sim, acho que sim'”, disse o showrunner Warren Leight.

