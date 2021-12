Minas Storm sofre segunda derrota seguida no NBB

O Minas Storm recebeu o Franca, na noite desta quinta-feira (2), na Arena Minas Tênis Clube, e perdeu por 96 a 75 (19/26; 22/24; 18/21 e 16/25), pela 9ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Foi a segunda derrota consecutiva da equipe.

A equipe mineira trabalhou bem, criou grandes oportunidades de virada durante a partida, mas a vitória acabou ficando para os adversários. O maior pontuador foi Shaq Johnson com 18 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Com o resultado, o Minas permaneceu na 3ª colocação, com 14 pontos, enquanto o Franca segue na liderança, com 18. Até o momento, o Minas tem seis vitórias (União Corinthians, Caxias do Sul Basquete, Mogi, Pato Basquete, Corinthians e Paulistano) e duas derrotas (Flamengo e Franca).

O próximo compromisso do Minas Storm é no sábado (4), às 17h, contra a equipe do Rio Claro Basquete. O confronto será realizado na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG). Os ingressos já estão à venda, exclusivamente online, neste link.

Fonte: O Tempo