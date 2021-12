MRV dará tatuagem de graça para torcedores do Galo eternizarem bicampeonato

Para ajudar a eternizar a conquista do bicampeonato brasileiro do Galo, a MRV vai promover uma ação especial, e tatuar até 1.000 atleticanos, que comparecerem à Arena MRV, de forma gratuita. O evento será na próxima segunda-feira (6), a partir das 9h. O atendimento acontecerá por ordem de chegada.

Para participar da ação, os atleticanos precisam ser maiores de 18 anos e levar um 1 Kg de alimento não perecível que será doado para uma entidade beneficente. Ainda, é necessário apresentar teste negativo para Covid-19 realizado até 72h antes do evento ou o cartão de vacinação, que comprove que a pessoa tomou as duas doses ou a dose única do imunizante.

No Flash Tattoo, que contará com a parceria do Estúdio Mácula Tattoo Shop, os atleticanos poderão eternizar o seu amor pelo clube. Ao todo, serão disponibilizados quatro modelos de tatuagens para que o torcedor possa escolher por um.

Informações

Local: Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202 – Califórnia, Belo Horizonte)

Dia: 06/12

Horário: da 9h às 19h.

Faixa etária: Maiores de 18 anos

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Fonte: O Tempo