Neto puxa festa em voo do Galo: “quem ficar parado vai tomar um tá ligado”

O meio-campista Neto, de 19 anos, pouco atuou pelo Atlético na conquista do Campeonato Brasileiro — o volante esteve em campo em 35 minutos. No entanto, foi um dos mais animados na festa do título do torneio, após a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, pela 32ª rodada do Brasileirão.

No voo que levou o elenco de Salvador para Belo Horizonte, o garoto puxou a música de uma das principais organizadas ligadas ao clube. O jovem celebrou ao som “quem ficar parado vai tomar um tá ligado”.

O garoto foi quem animou o avião ao lado da delegação do time. Ele ficou no banco de reservas do técnico Cuca no compromisso ocorrido em Salvador.

Fonte: O Tempo