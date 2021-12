Orquestra DoContra reúne Venturini, Toninho Horta e Beto Guedes em show único

É inegável que a mistura de MPB com baladas à la Beatles – e docemente recheada por um sabor afro-Iatino – serve de pilar central para a musicalidade sensacional do Clube da Esquina.

Porém, para alguns dos arquitetos responsáveis pela construção do chamado ‘movimento musical mineiro’, o verdadeiro elemento que impulsionou a gênese daquele som brilhante, era nada mais nada menos do que a boa e velha amizade.

“Naquela época, a gente formava uma rede de afeição muito forte – algo que o Milton Nascimento trouxe quando decidiu apostar em talentos novos e deixar sua música ser inseminada por outras cabeças”, relembra o cantor e compositor Flávio Venturini, que foi um dos jovens que em meados dos anos 1960 se reunia para tocar música nas ruas do bairro de Santa Tereza, onde o Clube da Esquina se formou.

“Através de um companheirismo fraterno, o Milton acabou virando padrinho de todo mundo e lançando muita gente boa no mercado. Foi assim que viramos amigos para a vida toda”, relata o músico, em tom de exaltação.

Agora, mais de 50 anos depois, Venturini, Beto Guedes e Toninho Horta, dois outros integrantes do celebrado movimento musical, se juntam à cantora Bianca Luar como convidados especiais da Orquestra DoContra para apresentação única, nesta sexta-feira (3), às 21h, no palco do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, no centro da cidade.

Com direção artística do contrabaixista e arranjador musical Neto Belloto, o show antecipa a comemoração de meio século da criação do Clube da Esquina, que acontecerá no ano que vem.

“Trata-se de um espetáculo com esses grandes nomes da MPB, três representantes do Clube da Esquina, que celebra 50 anos em 2022, e queremos fazer nossa reverência”, conta Belloto, que é um dos músicos da Orquestra DoContra

Repertório regado a clássicos

No palco, os artistas convidados vão se revezar interpretando pérolas tiradas do catálogo do Clube da Esquina, como “Azul da Cor do Mar”, “Planeta Sonho” e “Nascente”, de Flávio Venturini; “Sol de Primavera”, “Contos da Lua Vaga” e “Amor de Índio”, de Beto Guedes, e “Durango Kid”, “Manuel, o Audaz” e “Céu de Brasília”, de Toninho Horta.

Aliás, um dos destaques do concerto será justamente a interpretação de “Céu de Brasília”, canção que pela primeira vez ganhará arranjos orquestrais ao vivo.

“Quando lancei essa canção no disco ‘Terra dos Pássaros’ (1980), ela tinha arranjos orquestrais. Fora essa gravação, eu nunca toquei ela acompanhado de uma orquestra no palco. Estou muito feliz de poder fazer isso de forma inédita ao lado dos músicos que formam a DoContra”, antecipou Toninho.

Haverá também a participação da cantora Bianca Luar, que fará um tributo a Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges cantando a música “Clube da Esquina”.

Saudosismo musical

Flávio Venturini confessa que para ele, o setlist remete a um momento especial em sua história, quando as coisas pareciam mais serenas e descomplicadas.

“Essas músicas me levam de volta aos anos 1970, quando a vida era muito mais leve e a música muito mais rica”, analiza. “Não quer dizer que hoje não temos mais compositores bons, afinal de contas o Brasil continua com um talento enorme para a música. Mas eu tenho sim saudades do enfoque daquela época que era outro – quando a gente fazia música pela música. Não existia tanto o interesse em se fazer sucesso a todo custo. A gente fazia sucesso simplesmente porque produzia música boa. Sinto saudades dessa pureza”, acrescenta.

O tecladista conta ainda que está ansioso para rever seus amigos nop show depois de um ano tão difícil marcado pela pandemia.

“Reencontrar o Beto, o Toninho e todos os músicos ao vivo vai ser ótimo. Acho que é o primeiro encontro que teremos entre artistas mineiros, principalmente do Clube da Esquina, juntos. Então, vai ser a noite perfeita para deixar as emoções fluírem através da música. Sem dúvida vai ser um momento muito emocionante”, promete.

Serviço

O quê: Concerto “Orquestra DoContra convida Flávio Venturini, Beto Guedes, Toninho Horta e Bianca Luar”

Onde: No Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena 1537 – Centro)

Quando: Nesta sexta-feira (3), 1as 21h

Quanto: Ingressos de R$ 70 a R$ 110 podem ser adquiridos pelo site Eventim ou nas bilheterias do Palácio das Artes

