Que emoção, a gente estava na fila há 50 anos

Que emoção, meus amigos! Que emoção! Confesso que não foi fácil terminar a transmissão da partida de ontem, depois daquela vitória que confirmou o título de campeão brasileiro. Que jogo sensacional, que virada. O título veio de uma forma maiúscula e emocionante. A Massa alvinegra merecia que o título fosse confirmado dessa forma. A gente estava na fila há 50 anos, tantas vezes batemos na trave, outras vezes fomos claramente prejudicados pela arbitragem. Agora acabou. Somos bicampeões brasileiros de uma forma incontestável. Ninguém tem um A para falar sobre este título do Galo. Foi conquistado na bola por um grupo cheio de talentos individuais, jogadores titulares de seleções de vários países sul-americanos e que em momento algum deixaram a vaidade falar mais alto. Não se ouviu falar nada de confusão nos bastidores do Galo, como tantas vezes aconteceu em times recheados de talentos. O profissionalismo falou mais alto sempre. Estão todos de parabéns, do mais humilde funcionário do Galo ao presidente Sérgio Coelho. Um abraço emocionado do Velho Abras.

Fonte: O Tempo