‘Ser feliz hoje’, diz Fátima Bernardes ao relembrar um ano de cura do câncer

A apresentadora Fátima Bernardes, 59, celebrou o fato de ter se curado de um câncer de endométrio que foi descoberto exatamente um ano atrás. Em publicação nas redes sociais, ela fez um desabafo sobre o que se passou naquele momento.

“Há exatamente um ano, postei essa foto. Eu pareço feliz, com uma pose divertida, mas estava bem preocupada. No fim do Encontro, fui direto com o Túlio para minha médica que me chamou com urgência, depois da chegada de um exame”, começou.

Na ocasião, recebia a notícia do câncer de endométrio que a pegou de surpresa, já que não sentia absolutamente nada. “Em quatro dias, consegui fazer os exames e operar. Receber esse diagnóstico não é fácil, a cirurgia também não, mas hoje estou aqui celebrando a vida e a felicidade de ter podido me cuidar”, disse.

A apresentadora aproveitou para dar conselhos a outras pessoas. “Infelizmente, não é assim com todo mundo. Apenas um ano se passou. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 365 dias. E todas elas só reforçaram a minha certeza de que temos que aproveitar todos os dias. Temos que tentar ser felizes hoje. Agora. Não perca tempo.”

No dia 2 de dezembro de 2020, Fátima anunciava que passaria por cirurgia e que por isso se afastaria por alguns dias do trabalho. “Estou bem”, começou ela, tranquilizando os fãs. “Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial.”

“Vou me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia”, contou. “Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham.”

A publicação logo começou a receber comentários de diversas pessoas próximas à apresentadora. O namorado dela, Túlio Gadêlha, escreveu: “Estamos juntos nessa, meu amor”.

