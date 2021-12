Taffarel vai ajudar a criar filosofia de goleiros do Liverpool, diz Klopp

Cláudio Taffarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, foi contratado no início desta semana pelo Liverpool para exercer a mesma função no clube inglês.

O ex-goleiro de 55 anos irá conciliar a nova função nos Reds com o cargo na comissão técnica de Tite na seleção. A contratação do tetracampeão mundial foi sugerida por Alisson, goleiro do Brasil e do próprio Liverpool -eles trabalham juntos desde 2015.

Alguns torcedores brasileiros acharam uma movimentação surpreendente do time comandado por Jürgen Klopp. No entanto, em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (3), o treinador explicou por que Taffarel foi contratado.

“Queremos criar nossa própria filosofia de goleiros. Para isso, pensamos que faria sentido ter um treinador que foi um jogador de classe mundial e que trabalha no momento ao lado de dois dos melhores goleiros do mundo: Alisson e Ederson”, disse.

“Então falamos com Ali [Alisson Becker], e ele ficou muito satisfeito com isso. Depois falamos com Taffa, e ele também adorou a ideia. É muito bom e emocionante. Ele é um cara brilhante e mais velho do que eu, o que é importante, porque eu era o mais velho da comissão técnica”, acrescentou em tom de brincadeira.

O próximo compromisso do Liverpool é neste sábado (4), às 12h (de Brasília), contra o Wolves, no Molineux Stadium, pelo Campeonato Inglês.

Fonte: O Tempo