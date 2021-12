Temporal derruba árvores e interdita BR-381 na altura de Sabará

O temporal que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (3) também causou dor de cabeça para os motoristas que passam pela BR-381, na altura de Sabará, na Grande BH.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são diversos os pontos de interdição no trecho, tanto no sentido Vitória como para quem segue em direção à capital mineira.

Ainda conforme a corporação, na saída para o Espírito Santo existiam alguns pontos de fechamento por conta da queda de árvores, mas o número não foi especificado. Além disso, no km 434 da rodovia, próximo a fábrica da Cotochés, a rodovia acabou completamente interditada após uma árvore de grande porte desabar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no corte da árvore que interditou os dois sentidos da via. De acordo com os militares, felizmente não houve danos ou vítimas no acidente.

Até as 19h18, a PRF não havia confirmado a liberação do trânsito na rodovia.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o temporal, inclusive acompanhado de granizo, atingiu a região e derrubou as árvores. Confira:

BR-381, Sabará – Atenção para chuva de Granizo e fortes ventos. @prevots_svr Em caso de chuvas fortes atenção para locais com histórico de inundações e deslizamentos de encostas. pic.twitter.com/5FNL501VUy — BR381 Informações ™️ (@Br381_urgente) December 3, 2021

