Thiago Costa diz ter expectativa de voltar ainda melhor em 2022 após acidente

Após passar pela UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e ser submetido a quatro cirurgias, o sertanejo Thiago Costa segue se recuperando após o acidente aquático sofrido em Belém (PA), em 11 de novembro.

Em áudio enviado por Thiago aos fãs ao qual o F5 teve acesso, o sertanejo diz que segue na expectativa de se recuperar por completo.

“Que prazer poder falar com vocês. Passei por esse acidente terrível, mas estou vivo. Gratidão a Deus, a minha família, minha esposa. Obrigado a todos que me ajudaram desde o início e fizeram com que eu fosse atendido rápido”, começou.

O sertanejo agradeceu todas as mensagens que tem recebido e diz que elas dão força. “Acidente foi muito grave, passei uma semana na UTI, fiz quatro cirurgias, três na perna e uma no braço, foram nove bolsas de sangue”, relata.

Segundo o músico, que lamenta ter de cancelar toda a agenda de shows que tinha até o final do ano, o momento tem sido o mais difícil de sua vida, mas a gratidão por estar vivo é maior do que qualquer desespero.

“Vai vir um novo Thiago Costa em 2022, muito melhor para poder cantar para vocês. Nesse período que fiquei parado senti muita saudade da minha família, minha filha e meus fãs. Logo estarei de volta para levar alegria”, disse.

Não há expectativa de alta ainda. No acidente, Costa estava em uma moto aquática que foi atingida por uma lancha no furo do rio Maguari. Outra pessoa, que não teve o nome divulgado, também foi socorrida pelos bombeiros no acidente.

