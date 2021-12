Veja o que fazer em BH neste fim de semana de 3 a 5 de dezembro

Gal Costa, Lulu Santos e Orquestra Ouro Preto, Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli, os seis anos do Bar do Museu Clube da Esquina, uma exposição sobre os moradores e as história de Sabará, além de uma programação cultural especial do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A agenda cultural deste fim de semana em BH está movimentada.

Confira a programação de 3 a 5 de dezembro:

Sexta (3/12)

Orquestra Opus recebe Digão

A orquestra convida o guitarrista e vocalista da banda Raimundos para uma apresentação dedicada ao rock nacional e internacional. No repertório, clássicos de grupos como Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, The Police, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso, além dos Raimundos, entre outros.

Quando: Sexta (3), às 21h

Onde: Cine Theatro Brasil Vallourec (praça 7)

Quanto: Ingressos a partir de R$ 40

Mais informações: bilheteria ou site eventim

Bar Museu Clube da Esquina celebra seis anos

Em clima de festa, o Bar Museu Clube da Esquina, famoso ponto de encontro da capital mineira localizado no bairro Santa Tereza, está completando seis anos! E para celebrar o aniversário, está rolando uma programação em formato presencial nos espaços interno e externo e também online com transmissão pelo canal do estabelecimento no YouTube. No cardápio dos atrativos estão atividades voltadas para as agências e profissionais de turismo receptivo, aula show de culinária e shows de grandes artistas da cena musical.

Quando: Sexta (3), às 20h; sábado (4), às 20, e domingo (5), a partir das 14h

Onde: Bar Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738 – Santa Tereza)

Quanto: Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla ou no site do bar. No caso dos shows, que vão acontecer no ambiente interno do bar, os valores são de, R$ 25 (dia 3, sexta-feira) e R$ 30 (dia 4, sábado). Já para quem optar em ficar na área externa da casa, poderá acompanhar a transmissão, ao vivo, das apresentações pelas TVs com entrada franca. No domingo a entrada também é gratuita tanto para a apresentação musical como para a aula show. A capacidade de público é limitada. Outra forma de ver a programação de aniversário é pelo canal do Bar do Museu Clube da Esquina no YouTube

Mais informações: (31) 99688-0558.

Peça “La Codista_BR”

Na montagem, uma mulher desempregada decide criar uma profissão: ficar na fila para outras pessoas, um trabalho ao qual ela dá o nome de codista. Apesar de aparentemente simples, o trabalho oferece mil possibilidades, já que as filas e as pessoas são diferentes o tempo todo. A peça foi escrita pela dramaturga holandesa Marleen Scholten, atriz e cofundadora do coletivo Wunderbaum. Na adaptação brasileira do texto (escrito originalmente em italiano e traduzido por Pedro Uchoa), batizada como “La Codista_BR”, o solo traz a atriz Monique Vaillé, com direção de Cesar Augusto.

Quando: Sexta (3), às 19h

Onde: No canal do YouTube do Sesc Pinheiros

Quanto: Gratuito. Para assistir, é só acessar os links disponibilizados em: SESC SP/Pinheiros (www.sescsp.org.br) ou CÂMBIO (www.câmbio.art.br).

Mais informações: www.sescsp.org.br

Mostra “Acervo FCS – Cidade Imaginária”

A PQNA Galeria Pedro Moraleida, localizada no Palácio das Artes, recebe a partir desta sexta (3), a mostra inédita “Acervo FCS – Cidade Imaginária”. Com obras de artistas consagrados como Amílcar de Castro, Ana Aun, Giulia Puntel e Roberto Burle Marx, entre outros, o recorte convida o público para um passeio por diferentes maneiras de se pensar e sentir o imaginário coletivo sobre a estrutura da cidade. Entre os destaques está a uma intervenção plástica inédita da artista visual Bel Morada, que usa as salas da galeria para reproduzir, em pintura e colagem de objetos variados, “casas simbólicas”, que ficarão expostas somente durante o período da mostra.

Quando: De sexta (3) até 26 de dezembro.

Onde: Na PQNA Galerira Pedro Moraleida – Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537, centro).

Quanto: Gratuito

Mais informações pelo telefone (31) 3236-7400

DoContra convida Flávio Venturini, Beto Guedes, Toninho Horta e Bianca Luar

Em apresentação única, o Palácio das Artes receberá o espetáculo DoContra convida. A DoContra é uma orquestra diferente das demais. Composta por seis contrabaixos de frente, mais instrumentos como viola, volino, e trompa, tem, também à frente, o contrabaixista da Filarmônica de Minas Gerais, Neto Bellotto.Para esse espetáculo especial, a DoContra convidará Flávio Venturini, Beto Guedes, Toninho Horta e Bianca Luar. No repertório, clássicos como “Todo Azul do Mar”, “Sol de Primavera”, “Manuel, O Audaz”, “Clube da Esquina”, entre outras pérolas, serão apresentados em versões únicas.

Quando: Sexta (3), às 21h

Onde: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537, Centro)

Quanto: Plateia 1 – R$ 110 (inteira) / Plateia 2 – R$90 (inteira) / Plateia Superior – R$ 70 (inteira). Venda:.eventim.com.br/event/orquestra-do-contra-palacio-das-artes-14466558/ ou bilheteria do Palácio das Artes

Mais informações: (31) 3237-7400

Programação do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

A programação começa com visita guiada à exposição “Irmãos Mamede”. Às 16h30, roda de conversa. Às 17h, coro Bora Cantar Diversidade.

Quando: Sexta (3), a partir das 16h

Onde: Museu da Moda de Belo Horizonte (Mumo – rua da Bahia, 1149, Centro)

Quanto: Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados antecipadamente no endereço eletrônico gofree.co/diainternacional

Mais informações: www.circuitomunicipaldecultura.com.br

BANDA MYTOWN

A banda mineira Mytown se apresenta na sexta dentro da programação Sexta Jazz da casa. Formada por um grupo de amigos que se conheceram na juventude, a banda reverencia ícones da soul music, a começar pelo nome que homenageia a gravadora norte-americana que lançou músicos como Diana Ross, Michael Jackson, Stevie Wonder e Marvin Gaye, entre outros. No show, eles irão apresentar releituras de clássicos dos anos 1960 e 70, com instrumentais e temas vocais que estão gravados na memória dos maiores de 40. Os interessados podem reservar mesas pelo telefone ( 31) 3542-9985.

Quando: Sexta (3), às 21h

Onde: Restaurante Osso, Shopping Serena Mall, em Nova Lima (MG 030 – 8625 – Loja 16 – Vale do Sereno)

Sábado (4/12)

“Conversando com Paredes”

Evento de lançamento do livro do escritor, músico e médico belo-horizontino Alexandre F. Azevedo. Em um compilado de crônicas e outros textos curtos (47, ao todo), o autor discorre sobre as bizarrices reunidas sob o guarda-chuva do “novo normal”. Editora: Labrador.

Quando: Neste sábado (4), às 14h

Onde: Quixote Livraria e Café (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi)

Quanto: R$ 37 (físico) e R$ 27 (eBook)

Mais informações: Amazon

Exposição ‘Moradores – A Humanidade do Patrimônio’

Cerca de 100 moradores contaram suas histórias e memórias afetivas com a cidade de Sabará. É a partir dessa experiência que o projeto “Moradores – A Humanidade do Patrimônio” produziu, montou e irá lançar uma exposição de retratos em grande formato e um filme documentário.

Quando: Sábado (4), às 19h

Onde: Adro da Igreja do Rosário, na Praça Melo Viana, Sabará

Quanto: Entrada gratuita

Mais informações: Instagram Projeto Moradores

‘Deslocamentos’

A mostra reúne obras dos artistas Cerith Wyn Evans, Gordon Matta-Clark, Jorge Macchi, Laura Lima, Matheus Rocha Pitta, On Kawara, Raquel Garbelotti, Rivane Neuenschwander, Rodrigo Matheus, Rubens Mano e Sara Ramo, e trata, também, de questões relativas à ocupação, ao compartilhamento e à migração em diferentes territórios.

Quando: A partir deste sábado (4), com visitação de quinta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30; e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30

Onde: Galeria Fonte, Instituto Inhotim (Brumadinho)

Quanto: Ingressos: R$ 22 (meia) e R$ 44 (inteira) no Sympla Entrada gratuita na última sexta de cada mês, exceto feriados, mediante retirada prévia através do Sympla .

Mais informações: Site oficial do Inhotim

Grupo Galpão: ‘Partida de vôlei à sombra do Vulcão’

O trabalho integra o projeto “Dramaturgias – Cinco passagens para agora”. Hipnotizada pela imagem de um vulcão ativo do outro lado do mundo, uma mulher parte ao encontro de sua fúria. No caminho, sem conseguir voltar, se descobre em uma gravidez extraordinária, começando o relato da viagem que dá forma a esta jornada entre o teatro e o cinema inspirada nas narrativas do realismo fantástico.

Quando: A partir deste sábado (4) e até 19 de dezembro, com exibição semanal, sempre de quinta a domingo, às 20h.

Onde: Canal do Grupo Galpão no YouTube

Quanto: Gratuito

Mais informações: Site oficial do grupo Galpão

Lilia Cabral e Giulia Bertolli encenam a peça “A Lista”

Quando: Sábado (4), às 21h, e domingo (5), às 19h

Onde: Cine Theatro Brasil Vallourec ( Av. Amazonas, 315, Centro)

Quanto: Bilheteria: Presencial – R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada). Virtual – R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada) Vendas pelo site www.cinetheatrobrasil.com.br ou nas bilheterias do Cine (Av. Amazonas 315, Centro).

Mais informações: (31) 3201-5211 / www.cinetheatrobrasil.com.br

35ª Semana de Música de Câmara

Começa neste domingo, 5 de dezembro a 35ª edição da Semana de Música de Câmara, realizada semestralmente desde 2004 pela Fundação de Educação Artística (FEA), de Belo Horizonte. A novidade desta edição é a inclusão do naipe de madeiras (Flauta transversal, Oboé, Clarineta, Fagote e Trompa), além dos já tradicionalmente contemplados (cordas e piano

Quando: Domingo (5), às 11h. O evento segue até 12/12

Onde: Sala Sergio Magnani – Fundação de Educação Artística (FEA) – Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários.

Quanto: Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 90 (ingresso solidário). Vendas no local, em dinheiro ou PIX*

Mais informações: (31) 3226-6866

“Fora de Série”

A Orquestra Contemporânea encerra a edição 2021 da série da Filarmônica de Minas Gerais, que, neste ano, contou a história da evolução das orquestras ao longo do tempo. No concerto, o vigor rítmico de John Adams, em The Chairman Dances: Foxtrot para orquestra; a sensibilidade de Yoshimatsu no Concerto para marimba, op. 109, “Bird Rhythmics”, a ser interpretado pelo Principal Percussionista da Orquestra, Rafael Alberto; e Villa-Lobos com as Bachianas Brasileiras nº 2, “O trenzinho do caipira”. Regência: Fabio Mechetti.

Quando: Neste sábado (4), às 18h

Onde: Sala Minas Gerais ( Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto)

Quanto: R$ 50 (Coro), R$ 50 (Terraço), R$ 50 (Mezanino), R$ 60 (Balcão Palco), R$ 80 (Balcão Lateral), R$ 105 (Plateia Central), R$ 135 (Balcão Principal) e R$ 155 (Camarote).

Mais informações: (31) 3219-9000 ou www.filarmonica.art.br

Lulu Santos e Orquestra Ouro Preto

Um dos maiores nomes do pop rock nacional, o cantor e compositor Lulu Santos é o convidado especial que encerra, com chave de ouro, a temporada do “Orquestra Ouro Preto SulAmérica Sessions”. O concerto, que vai ao ar dia 4 de dezembro, revive clássicos da carreira do artista em releituras orquestradas inéditas. Gravado em uma das mais importantes salas de concerto do Brasil, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, o programa será transmitido gratuitamente às 20h30, no canal da Orquestra no YouTube. Das baladas românticas ao pop dançante, o programa especial para a noite de sábado traz no repertório um novo olhar para músicas que atravessam gerações. Com regência do Maestro Rodrigo Toffolo e arranjos de Paulo Malheiros, o público vai cantar junto, de casa, sucessos como “Toda forma de amor”, “A cura”, “O último romântico” e muito mais.

Quando: Sábado (4), às 20h30

Onde: No canal da Orquestra no YouTube

Quanto: Gratuito

Mais informações: youtube.com/orquestraouropreto

Domingo (5/12)

Show: Gal Costa ‘As várias pontas de uma estrela’

Gal Costa faz apresentação única no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, neste fim de semana. A baiana, uma vez mais na contramão do previsível, traz para o palco um repertório que não está obrigatoriamente associado a um novo disco. O recém-estreado show “As Várias Pontas de uma Estrela” se apoia em um conceito/homenagem. O fio condutor é o universo musical de Milton Nascimento, que se faz presente com alguns dos seus clássicos (“Maria, Maria”, “Fé cega, faca amolada” e “Paula e Bebeto”), e temas menos conhecidos já eternizados na voz de Gal Costa (“Quem perguntou por mim” e “Solar”). A direção do espetáculo é assinada por Marcus Preto.

Quando: Domingo (5), às 20h

Onde: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro)

Quanto: Ingressos esgotados

Mais informações: (31) 3236-7400

‘Reunião de Mulheres: Criando Outros Mundos Possíveis’

Déa Trancoso e Regina Machado convidam Ná Ozzetti e Mônica Salmaso para uma roda de conversa cantada, apresentando um primeiro experimento do repertório inédito do disco “Canções Guardadas nas Dobras do Tempo”, a ser produzido em 2022

Quando: Neste domingo (5), às 11h

Onde: Site oficial do Memorial Vale

Quanto: Acesso gratuito

Mais informações: www.memorialvale.com.br

Show Cláudio Fraga

O artista se apresenta durante o almoço, em área externa, tendo, no repertório, clássicos do Clube da Esquina e suas vertentes que, aliás, são o foco da banda mineira Equatorial, da qual é vocalista. Também mostrará canções autorais, como “Céu” e “Confissões”.

Quando: Neste domingo (5), a partir das 12h30

Onde: Bar Museu Clube da Esquina (rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza)

Quanto: Entrada gratuita

Mais informações: (31) 99688-0558

Fonte: O Tempo