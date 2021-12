Via 240 é fechada, próximo a Estação São Gabriel, por causa da chuva em BH

A Via 240, próxima a Estação São Gabriel foi interditada, na tarde desta sexta-feira (3), por causa do risco do transbordamento do córrego Ribeirão do Onça. O fechamento durou cerca de 20 minutos.

“Todos os os córregos estão trabalhando dentro das suas capacidades. Sem transbordamentos por enquanto”, afirma a Defesa Civil Municipal.

Na avenida Francisco Sá, na região Oeste de Belo Horizonte, há equipes dos bombeiros fazendo monitoramento por causa dos alagamentos constantes no local.

Choveu granizo em alguns bairro de Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira. Já são registrados granizo nos bairros Barro Preto e Santo Agostinho, ambos na região Centro-Sul e no Coração Eucarístico, na região Noroeste e Alto Barroca, na região Oeste.

A cidade está sob alerta de granizo da Defesa Civil nas próximas três horas. Os moradores devem ficar atentos. Chove forte nas regiões Leste, Oeste, Nordeste, Pampulha, Noroeste, Venda Nova, Norte e Centro-Sul.

Fonte: O Tempo