Ainda estou sob efeito do título de bicampeão brasileiro

Assim como todo torcedor do Galo, ainda estou em estado de graça e sob efeito do bicampeonato brasileiro. Que loucura, meus amigos. Belo Horizonte parou. A festa varou a madrugada e se estendeu ontem o dia todo. Depois de mais de 50 anos dedicados à cobertura esportiva e acompanhando o time do Atlético bem de perto, confesso que em alguns momentos pensei que aquela cena de 1971 não iria se repetir. Testemunha do primeiro título, eu sonhava em ver o time do Galo vivenciar essa situação novamente. Que orgulho, que satisfação. O título já está garantido, falta agora levantar a taça amanhã no Mineirão. É certeza de mais uma tarde e noite de muita emoção. Gostaria de agradecer mais uma vez às mensagens que recebi ontem o dia todo. Tantos torcedores fanáticos e ilustres, tantos amigos. Impossível nomeá-los. Tenho certeza que a emoção do Velho Abras é a emoção que cada um dos milhares de torcedores do Galo espalhados pelo mundo todo estão sentindo desde a noite da última quinta-feira. Um abraço!

Fonte: O Tempo