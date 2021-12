Assembleia vai definir futuro do time celeste

Alô, Nação Azul! A semana vai chegando ao seu final sem que nenhuma contratação tenha sido confirmada pela diretoria da Cruzeiro, mas trazendo notícias de bastidores e grandes expectativas por boas novidades. Especulações não faltaram, e foram muitas, mas as coisas caminham para acontecer no time estrelado. De concreto, teremos uma importante assembleia geral, convocada para o dia 17 de dezembro, na qual os conselheiros da Raposa vão decidir sobre alterações de porcentagem para venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF). É o futuro do clube que estará em jogo. Também se encaminha o acerto com o gestor Alexandre Matos para ser o executivo do futebol, aquele que será responsável direto para trazer os reforços a serem indicados pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. Essa possibilidade – ou esse acerto que se encaminha – foi destacada pelo diretor técnico do Cruzeiro, o ex-zagueiro Ricardo Rocha, na sexta feira, em entrevista ao podcast Flow Sport Club. Que assim as boas expectativas se confirmem.

Fonte: O Tempo